È morto Cudicini, l'annuncio del Milan: “La tela del Ragno sul nostro cuore”

E' morto all'età di 89 anni Fabio Cudicini, conosciuto come il "Ragno nero", storico ex grande portiere della Roma e del Milan. "La tela del Ragno sul nostro Cuore rossonero. Per sempre. E' scomparso Fabio Cudicini, campione di tutto con il Milan, grande portiere e grande persona. Le condoglianze di tutti i rossoneri al figlio Carlo, cresciuto nel Club, e a tutta la famiglia. Ciao Fabio" scrive il Milan sui social annunciando la scomparsa.