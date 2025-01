Conceicao, prima a San Siro: il Milan va anche all’esame dei tifosi

MILANO - Dopo la vittoria della Supercoppa in terra araba, il Milan tornerà a San Siro davanti ai suoi tifosi. L’ultima volta, contro la Roma, ci furono fischi e continui cori di contestazione verso la proprietà mentre, negli spogliatoi, si consumava l’esonero di Paulo Fonseca. C’è curiosità per capire quella che sarà l’accoglienza dei supporters milanisti, che di certo non potranno non applaudire la squadra che è tornata con un trofeo dalla Final Four di Riad. La Supercoppa, infatti, sarà presente con una cerimonia ad hoc nel pre partita e sarà mostrata al pubblico presente. Inoltre ci sarà anche il ricordo di Fabio Cudicini, scomparso pochi giorni fa e storico portiere milanista, protagonista delle vittoria del secondo ciclo di Nereo Rocco tra cui lo scudetto 1968 e la Champions League dell’anno successivo. Saranno presenti allo stadio la moglie, i figli e i nipoti di Fabio che avranno anche un momento privato insieme alla dirigenza milanista. Sarà osservato un minuto di silenzio in memoria del “Ragno nero” e la squadra giocherà con il lutto al braccio. Ovviamente ci sarà attesa su quella che sarà la condotta canora del tifo organizzato, che da settimane si è schierato in una contestazione aperta, detonata dopo lo 0-0 contro il Genoa nel giorno dei festeggiamenti per i 125 anni di storia. Sergio Conceiçao verso la conferma del 4-3-3 per la partita di questa sera contro il Cagliari. L’allenatore portoghese, nel corso della conferenza stampa pre gara, ha detto chiaramente che – al momento – quello schieramento tattico è quello più affine alle conoscenze della sua squadra e che il 4-4-2 è un modulo che andrà appreso nel corso delle settimane. Con Emerson Royal squalificato, a destra spazio a Calabria con Thiaw e Tomori coppia centrale e Theo Hernandez a sinistra. In mezzo ci saranno Musah, Fofana e Reijnders, con Bennacer che ha alzato il suo livello di condizione ma che andrà in panchina. Ricaduta al flessore della coscia destra per Loftus-Cheek, che sarà rivalutato tra circa una settimana, mentre in attacco ci sarà il ritorno dal primo minuto di Leao insieme a Morata (favorito su Abraham) e Pulisic.