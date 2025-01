Ibrahimovic: "Rashford difficile, vediamo se ci parliamo. Shock Conceicao"

"Quello che cercavamo era una reazione dando uno shock alla squadra con il cambio tecnico. La squadra ha accettato il cambio e Conceicao ha fatto un grande lavoro in poco tempo. La squadra ha fatto bene, l'importante adesso è continuare, sennò la Supercoppa vale meno. Adesso occorre riportare tutto in campionato e prendere punti per arrivare in alto". Così Zlatan Ibrahimovic, senior advisor di RedBird, intervistato da Sky Sport, parlando dell'attuale momento del Milan. "Un rimpianto non aver preso prima Conceicao? No, perché bisogna credere sempre nelle scelte che si fanno, ma non c'era continuità. Per questo abbiamo fatto il cambio".