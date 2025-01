Conceicao: "Il calcio è semplice, a volte lo complichiamo. 25 tiri..."© .

Le parole di Leao

"Volevamo vincere. Il primo tempo è stato strano, non abbiamo creato grandi occasioni. Nella ripresa è andata meglio e abbiamo trovato il gol. Loro hanno pareggiato in contropiede su un nostro errore. Per quello che abbiamo creato, meritavamo un altro risultato". Queste le parole di Rafael Leao ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio tra Milan e Cagliari. "Le partite in serie A sono tutte difficili, dobbiamo guardare a quello che abbiamo fatto bene e male - prosegue l'attaccante rossonero - Dobbiamo continuare a lavorare. Tra pochi giorni abbiamo una nuova partita, fondamentale per noi. Vogliamo vincerla. Conceicao ha portato mentalità e la voglia di essere sempre nella metà campo avversaria, con e senza palla - aggiunge il portoghese -. In poco tempo ha già dato le sue idee e i giocatori stanno cercando di capirle. Mi lascia libero in campo e faccio quello che sento in campo. Devo capire dove andare e non andare. Se posso accentrarmi è ancora meglio perchè posso fare gol. Non ho preferenze sulla posizione, gioco dove dice l'allenatore. Voglio aiutare la squadra a vincere".