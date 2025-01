È un Milan Futuro... poco roseo: crisi rossonera. Bonera sotto osservazione

È un Milan Futuro in grave crisi, d’identità e di risultati. La seconda squadra milanista ieri ha perso per 5-1, in casa, contro la Torres e occupa il penultimo posto del girone B di Serie C con soli 17 punti in classifica e la zona salvezza diretta lontana ben nove punti visto che la Spal è a quota 23. L’investimento estivo da 12 milioni di euro fatto dal club tra la costruzione della squadra e l’ammodernamento delle strutture, sia a Milanello sia a Solbiate Arno, sta vivendo un momento molto delicato, con il progetto che rischia di essere messo in discussione dopo solo un anno visto che la retrocessione in Serie D, ad oggi, è uno spauracchio concreto. Servirà un’inversione di rotta, con la società che si sta muovendo sul mercato per rinforzare una rosa che raramente ha potuto lavorare con quella continuità che sarebbe servita per creare una squadra “di categoria” con costanti mutazioni dei giocatori che Daniele Bonera ha avuto a disposizione.