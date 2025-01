Omoregbe, un debutto da favola: come lo ha scoperto Conceicao

Quando una partitella d’allenamento può cambiarti la vita e magari la carriera. È il caso di Bob Murphy Omoregbe , passato nel giro di pochi giorni da essere un esubero del Milan Futuro al debutto in Serie A. Galeotto l’allenamento congiunto di mercoledì tra la Prima Squadra e l’Under 23 rossonera. Occasione nella quale Bobby si mette in luce con un paio di progressioni notevoli sulla fascia. Accelerazioni che mettono in difficoltà i più rinominati colleghi della massima serie e attirano l’attenzione di Sergio Conceiçao , che al termine dell’allenamento si complimenta con l’esterno offensivo classe 2003. Tanto da farlo aggregare l’indomani alla prima squadra, con la quale Omoregbe si allena giovedì e venerdì. L’ex Fiorenzuola non sapeva ancora che quello era solamente l’inizio della favola. Sabato mattina, infatti, Conceiçao annuncia i convocati per la sfida di campionato contro il Cagliari: tra i nomi spicca a sorpresa quello di Omoregbe.

Milan, Omoregbe un'arma in più

Una scelta dettata dall’avere a disposizione un’arma offensiva in più per ovviare alle assenze di Chukwueze e Okafor. Tempo di scegliere il numero di maglia (prende la 77) ed è già tempo di recarsi con la squadra a San Siro. La convocazione di Conceiçao, però, non rappresentava solo un premio per quanto di buono dimostrato negli allenamenti: Omoregbe piace realmente al tecnico, che nel finale di gara decide di lanciarlo in campo al posto di un top player come Rafa Leao. Bobby sfrutta l’occasione nel migliore dei modi e quasi propizia il gol vittoria con una sgasata delle sue sulla destra: peccato che poi Abraham sprechi la chance del 2-1. Poco male, quella di sabato resterà comunque una notte da ricordare per l’ala destra cresciuta nelle giovanili del Borgosesia. E il bello viene adesso. Fino a pochi giorni fa Bobby era destinato a dire addio al club rossonero. Il contratto in scadenza a giugno e il poco spazio concessogli da Bonera avevano indotto il dt Kirovski a dare il via libera alla cessione a titolo definitivo. In pole il Campobasso (aveva un’intesa di massima di massima coi suoi manager Aldo Preite e Gianluca Mancini), che ora dovrà aspettare e forse virare altrove per rinforzarsi. D’altronde chi meglio di Conceiçao, che giocava proprio come ala destra, per giudicare e valutare le potenzialità di un esterno d’attacco. E così Omoregbe si prepara ora ad andare in panchina pure a Como, sognando di ritagliarsi ancora uno spazio. Campobasso può attendere.