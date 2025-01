Okafor non supera le visite: il Lipsia ci rinuncia, salta l'accordo col Milan

È durato meno di 24 ore l'addio di Okafor al Milan. L'attaccante ha salutato i tifosi e i compagni ed è volato a Lipsia per iniziare la sua nuova avventura in Germania, ma non ha fatto i conti con le visite mediche. Il claciatore, già infortunato nelle ultime settimane in rossonero, non ha superato completamente gli esami a cui è stato sottoposto in terra tedesca.