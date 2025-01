Morata, il giallo con il Como costa caro: niente Juventus-Milan!

L'attaccante spagnolo, diffidato, salterà la sfida da ex all'Allianz Stadium di Torino, così come Pulisic e Thiaw, out per infortunio: i dettagli

14 . 01 . 2025 ( Aggiornata il 14.01.2025 20:05 ) 2 min