Milan, Conceicao salva i tre punti: "Non siamo al top". Poi svela l'infortunio

"Oggi non era facile perchè il Como è una bella squadra con un buon allenatore. Mancano tante cose, dobbiamo essere più presenti nei duelli offensivi e difensivi. Però c'è sempre una bella reazione, è più facile lavorare con i risultati positivi ma dobbiamo migliorare tanto". Così l'allenatore del Milan Sergio Conceiçao commenta ai microfoni di Sky la vittoria contro il Como in campionato. "Non siamo stati efficaci al 100% nel primo tempo, meglio nel secondo soprattutto dopo aver preso gol. Ma dobbiamo essere più solidi in mezzo al campo, ci sono cose che non vanno bene e l'ho detto ai ragazzi. Su certe cose dobbiamo lavorare, perchè se non prendi gol con la qualità che abbiamo riusciamo sempre a fare gol", ha aggiunto il tecnico portoghese.