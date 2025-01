Theo Hernandez-Maldini, scambio social: "Scusa, me lo avevi detto"

Il segno 3 accompagnato da uno zero. Theo Hernandez ha postato sui social una foto inequivocabile per il risultato personale ottenuto dopo il gol al Como. Dall'arrivo di Conceicao qualcosa è cambiato (in lui e in Leao) e sul campo s'è visto. Prima la rete con l'Inter a dare il là alla rimonta in Supercoppa e poi quella fondamentale del momentaneo pari contro il Como. Due gol ravvicinati per il terzino francese che ha superato anche una leggenda come Paolo Maldini, salendo appunto a 30 come numero di reti in rossonero (a 29 l'ex capitano).