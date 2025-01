Milan, verso la Juve senza Morata e Thiaw. Pulisic, c'è speranza: gli esami

Sergio Conceicao perde il difensore Malick Thiaw per almeno 10 giorni. Il Milan , infatti, ha reso noto che il giocatore ha riportato una "lesione al bicipite femorale sinistro" e che si sottoporrà a "controllo fra 7-10 giorni", quindi sicuramente salterà l 'anticipo di sabato in casa della Juventus . Pulisic e Morata (squalificato contro i bianconeri) , invece, hanno accusato "un affaticamento muscolare durante la partita di ieri con il Como, per entrambi gli esami eseguiti oggi hanno escluso lesioni muscolari".

Il calendario del Milan

Il calendario del Milan è caratterizzato da impegni molto importanti e decisivi su più fronti, dal campionato alla Champions League fino alla Coppa Italia. I rossoneri, infatti, a gennaio, dopo la sfida alla Juve, saranno impegnati in Champions contro il Girona, poi in Serie A con il Parma e nuovamente in campo europeo contro la Dinamo Zagabria. A inizio febbraio, poi, il derby in campionato contro l'Inter e il quarto di finale di Coppa Italia contro la Roma.

