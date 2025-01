Priorità Rashford, opportunità Walker: le idee mercato e chi esce dal Milan

Milan, chi esce

In uscita Luka Jovic, che non rientra nei piani tecnici di Conceiçao: l’attaccante serbo, che ha un ingaggio da 3 milioni all’anno, è stato proposto a Monaco e Siviglia, ma entrambi i club non hanno fatto i salti di gioia quando gli è arrivato il profi lo dell’attuale numero 9 del Milan come opzione da valutare. I rossoneri cercheranno di liberarsi di lui visto che, come corpo estraneo”, c’è già quel Divock Origi che percepisce quasi 4 milioni di euro all’anno e che non sta dando segnali di apertura a una risoluzione anticipata del contratto. Altro giocatore in attesa di una nuova collocazione è Fode Ballo-Touré, che dopo qualche apparizione con Milan Futuro (preso Michele Camporese per la difesa) è tornato fuori dai radar. Dalla Francia arrivano rumors relativi a un interessamento del Le Havre per il terzino classe ’97 con il Milan che non farebbe grande opposizione per ciò che concerne il cartellino. Ieri poi è stata la giornata della definizione della cessione di Luka Romero ai messicani del Cruz Azul, che hanno battuto la concorrenza del Chivas per l’esterno argentino milanista, che è attualmente in prestito all’Alaves dove ha collezionato solo sei presenze. Al Milan dovrebbero arrivare sul conto corrente circa 3.5 milioni per la cessione a titolo definitivo.