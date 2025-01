Pulisic a parte, rischio alto per Juve-Milan: il punto verso il big match

Juventus e Milan sono attese allo Stadium nell'incontro valido per la 21ª giornata di campionato. I bianconeri sono reduci dal pareggio con l'Atalanta , mentre la formazione di Conceicao si presenta all'appuntamento 31 punti in classifica e un bilancio di 3 pareggi e 2 vittorie: l'ultima in rimonta contro il Como. Le due squadre si ritrovano ora a Torino dopo la sfida di Supercoppa vinta dai rossoneri e prima ancora il pareggio a reti inviolate nella gara di andata. Il calendario prevede poi il ritorno in Champions League, che vedrà gli uomini di Motta scendere sul campo del Bruges, mentre Leao e compagni ospiteranno il Girona: sfide in programma rispettivamente il 21 e 22 gennaio. Nel mentre, il tecnico portoghese continua la preparazione alla prossima uscita, dovendo fare i conti con più di un'assenza fra attacco e difesa.

Milan: anche Pulisic in dubbio

All'Allianz Stadium, Conceicao è certo infatti di non poter disporre dello squalificato Morata. L'ex attaccante della Juve è stato ammonito nel corso della trasferta di Como, venendo così diffidato per il suo ritorno a Torino. Un'ammonizione rimediata al 20' minuto del primo tempo e che ha sollevato non poche polemiche, con Manganiello che ha sanzionato l'entrata dello spagnolo su Goldaniga e gli ospiti che hanno invece reclamato una spinta precedente dello stesso difensore. Ma non finisce qui. Contro la formazione di Motta non ci sarà neppure l'infortunato Pulisic. Lo statunitense ha infatti subito un colpo al tendine della caviglia durante un contrasto con il difensore del Como Kempf. Poi la fitta al flessore. Gli esami hanno escluso lesioni muscolari, ma stando a quanto riportato da Sky Sport, l'esterno rossonero si è allenato separatamente dal gruppo, e resta dunque in dubbio per la prossima trasferta. Così anche Thiaw, sostituito da Gabbia al Sinigallia per un problema analogo: il centrale azzurro è pronto a sostituirlo dal 1' minuto.