Abraham, eroe o precario? Il retroscena mercato e la chance Juve-Milan

Juve-Milan: chi manca all'appello

L’ex Alvaro Morata, infatti, salterà la rimpatriata allo Stadium perché squalificato e con Jovic col foglio di via e Camarda da gestire, toccherà proprio ad Abraham. L’inglese alla Juventus ha saputo già fare male. Due i gol in carriera ai bianconeri, entrambi con la Roma: uno all’Olimpico (in una rocambolesca sconfitta per 3-4 nella stagione ’21-22) e uno a Torino, nell’1-1 del 27 agosto 2022 (pareggiò di testa al 69’ l’iniziale vantaggio di Vlahovic). Abraham a Torino dovrà fare un po’ il Morata, cucendo il gioco e favorendo gli inserimenti degli esterni e delle mezzali, ma dovrà anche indossare un po’ di più i panni di bomber per mandare un messaggio a sé stesso, al club e al… fantasma Rashford. Finora il numero 90 rossonero ha segnato 6 gol in 23 apparizioni, un numero discreto considerando il ruolo di riserva, meno positivo se si calcolano le occasioni sprecate. Però Abraham ha saputo buttare dentro il pallone in ogni competizione a cui ha preso parte, dunque quattro: 2 in campionato (Venezia e Cagliari, nel girone d’andata), 2 in Champions (Slovan Bratislava e Stella Rossa; sigilli che hanno portato sei punti), 1 in Coppa Italia (nella goleada al Sassuolo) e ovviamente 1 in Supercoppa. Ora la grande opportunità a Torino per scrivere una pagina importante di questa stagione del Milan e, magari, del proprio futuro.