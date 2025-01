Conceicao scopre le carte: “Pulisic out, Bennacer e Fofana giocheranno insieme"

Conceicao scopre le carte

Sulle scelte di campo e di spogliatoio: "Devo mettere ogni giocatore nella sua posizione. Non credo che Bennacer e Fofana non possano coabitare, anzi. Giocheranno domani tutti e due. Devono capire come attaccare con equilibrio per non prendere contropiedi avversari. Ho visto che ci sono state polemiche riguardo la fascia. Per me non è importante perché tutti devono avere la responsabilità di fare bene e tutti devono parlare. Io non vedo il ruolo del calciatore per scegliere. Ho scelto Mike, potevano essere anche Theo e Calabria. Maignan si deve preoccupare di non prendere gol, poi del resto. A me piace perché è un vincente, ma così come lo è Theo. Ripeto, per me non è così importante chi indossa la fascia". Sui terzini aggiunge: "Stiamo lavorando anche su questo, perché se giochiamo su 3 centrocampisti vogliamo quest'ampiezza durante la partita. Quest'ampiezza è assolutamente necessaria".

Conceicao su Theo e Leao

Su Leao e Theo non ha dubbi: "La continuità è legata al modo di lavorare ogni giorno. Su questo è difficile perché giochiamo ogni tre giorni. Non è facile ma Leao può far molto di più a questo livello. Se lui lavora su questo migliorerà i suoi numeri e diventerà sicuramente uno dei migliori del mondo. Lui sa cosa deve migliorare, ha capito e questo è un ottimo inizio". Poi sulle possibili uscite rtorna a ribadire: "Tomori? Non parliamo di mercato. Ci sono tanti giocatori che hanno giocato molto, ma sono tutti preparati per questo. Abbiamo tutte le figure per recuperare al meglio, al Milan abbiamo tutto. Stiamo lavorando anche sul piano mentale, a volte non si scova il potenziale perché non si esce dallo stesso livello. Al Milan voglio avere successo".