Il Milan senza grinta spaventa Conceicao: riemergono i soliti problemi

Caro Sergio , benvenuto in Serie A , benvenuto nel mondo... infernale del Milan . Sono bastate tre partite di campionato per presentare il conto a Sergio Conceiçao . Dopo la favola di Riad, con le due vittorie in rimonta contro Juventus e Inter, il tecnico portoghese si è calato nella realtà di un torneo che conosceva da giocatore quando difese le maglie di Lazio, Parma e Inter fra il 1998 e il 2004. E ha iniziato a sbattere la testa, facendo risuonare nelle orecchie di molti - tifosi milanisti e non - le parole profeticamente espresse da Paulo Fonseca il 5 novembre, nella notte di Madrid, quando il Milan visse un’altra serata magica come quelle di Riad: «Per questo Milan è più difficile affrontare Monza e Cagliari che il Real». Conceiçao fra l’11 e il 18 gennaio ha sfidato Cagliari, Como e Juventus e ha collezionato 4 punti, per una media di 1.33 a gara, meno dell’1.59 di Fonseca, esonerato dopo l’1-1 del 29 dicembre con la Roma con 27 punti conquistati in 17 giornate.

Conceicao: "Sono preoccupato"

Chiaramente i due percorsi non sono ancora paragonabili e Conceiçao ha avuto il merito di portare in bacheca un trofeo. Però il secondo tempo di Torino è stato disarmante. La squadra rossonera, che aveva finalmente disputato un primo tempo all’altezza, è rientrata in campo spenta, senza mordente, portando Conceiçao a esprimersi in maniera amara nel post gara: «Il primo passo per vincere la partita è volerla vincere. Sono preoccupato, sto pensando a cosa fare per cambiare anche l'ambiente nello spogliatoio e intorno alla squadra. Nel secondo tempo è venuto fuori il Milan che già conoscete: io sono il colpevole e mi prendo le responsabilità, ma qualcuno deve farsi un'esame di coscienza». Concetti simile a quelli del... fantasma Fonseca nel suo proverbiale sfogo dell’11 dicembre dopo la vittoria sulla Stella Rossa: «La nostra squadra è una montagna russa, oggi stiamo bene, domani chissà: è impressionante. Io so che lavoro tutti i giorni per preparare la squadra, per fare bene, non so se nella squadra tutti possono dire la stessa cosa».

Il mercato potrebbe aiutare

Conceiçao, così come il suo predecessore e pure Stefano Pioli nella stagione passata, si sta dunque scontrando con problemi ormai insiti all’interno di questo gruppo. Ovviamente il tecnico ex Porto, come direbbe il suo connazionale Mourinho, non ha la bacchetta magica e in 20 giorni non poteva aver cambiato il Milan. Non sarà facile però riuscire a estirpare alcuni difetti. Il mercato potrebbe aiutare a completare un organico costruito male - al di là degli obiettivi attuali, continuano a mancare un vice Fofana e un goleador che veda la porta - e magari inserire nello spogliatoio qualche leader in più (Walker potrebbe riempire il vuoto lasciato da Kjaer e Giroud). Perché questo Milan ha una carenza forte di uomini che si facciano sentire nei momenti negativi. Conceiçao continua a battere sul tasto della solidità, ma l'equilibrio al Milan manca ormai da tempo - via Kessie, via Tonali, via pure Krunic -, così come dovrà trovare una formula per rendere più continui i suoi giocatori più incisivi, leggasi Theo Hernandez e Leao. E in più avrà bisogno di una mano concreta dalla dirigenza: da quando è stato cacciato Maldini, non c'è una figura che a Milanello sappia incutere timore e alzare la soglia di attenzione quando il livello di allerta del gruppo cala sotto la sufficienza. Buon lavoro, Conceiçao.