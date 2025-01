Milan, Walker vale… per tre. E libera Theo Hernandez

Walker-Milan: i dettagli

Il Milan avrebbe gradito prenderlo a parametro zero, ma il City, che non si è opposto al suo addio, sta chiedendo un indennizzo e così il 34enne di Sheffield dovrebbe arrivare con la formula del prestito oneroso (1 milione) o gratuito con diritto di riscatto a giugno (4 o 5 milioni a seconda del valore del prestito). Walker firmerà con il Milan un contratto fino al 30 giugno 2027 e guadagnerà in due anni e mezzo poco più di quello che avrebbe preso a Manchester nei prossimi diciotto mesi, ovvero 9 milioni netti. Il Milan domani sarà impegnato nella fondamentale gara di Champions contro il Girona - a proposito, Sergio Conceiçao recupera Morata in attacco, non Pulisic, e schiererà in difesa la coppia Gabbia-Pavlovic avendo Thiaw infortunato e Tomori squalificato, con Calabria possibile terzino destro -, quindi non c’è fretta di chiudere l’operazione Walker visto che l’inglese non potrà entrare nella lista Uefa per le ultime due gare in Europa. Se tutto andrà come deve, il giocatore potrebbe arrivare a Milano fra stasera e domani per svolgere le visite mediche entro giovedì. In questo modo Walker potrebbe poi essere già a disposizione del tecnico portoghese per Milan-Parma di domenica alle 12.30, anche perché il ragazzo sta bene e non ha giocato le ultime gare del City solo perché ormai auto chiamatosi fuori dal progetto.