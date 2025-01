Milan, Emerson Royal già ai saluti. Piace Varela

MILANO - Dalla stanza dei bottoni di Casa Milan filtra un messaggio: il mercato di gennaio è appena iniziato ed è questo il momento in cui entrare in azione. Perché non di sole entrate può vivere la cronaca dei trasferimenti del Milan, chiamato a fare – inevitabilmente – delle uscite per fare spazio ed evitare una rosa extra large. Sulla pista di decollo c’è Emerson Royal, che non ha avuto né l’impatto né il rendimento che si sarebbero aspettati Furlani, Ibrahimovic e Moncada quando lo hanno prelevato dal Tottenham per 15 milioni la passata estate. Sul terzino brasiliano si sono mosse il Galatasaray e il Fulham. I turchi hanno avanzato una proposta per un prestito oneroso con diritto di riscatto mentre con il club londinese il Milan avvierà i contatti nelle prossime ore partendo dalla possibilità di una cessione a titolo definitivo, ma senza chiudere alle opzioni legate al prestito. Royal, dunque, è finito sul mercato un po’ come tutti quei profili secondari della rosa milanista, che vanno da Noah Okafor (ieri tornato ad allenarsi in gruppo e che non è mai stato male a livello fisico come aveva fatto filtrare il Lipsia) a Samuel Chukwueze (nei prossimi giorni il semaforo verde per tornare in gruppo) passando per Ruben Loftus-Cheek.