Pagelle Milan: Theo troppo compassato, Leao partita da big, Morata non brilla

Maignan 7.5 Decisivo su Van de Beek (31’ pt) e Tsygankov (33’), miracoloso su Herrera nel recupero: migliore in campo.

Emerson Royal ng Uno scatto e un problema muscolare alla gamba destra: out dopo 4’. Calabria (4’ pt) 5.5 Prende una botta pure lui alla spalla cadendo male e prende anche un giallo per proteste: squalificato alla prossima, match in confusione.

Gabbia 6.5 Nella prima frazione ha buon gioco a tenere a bada un Abel Ruiz abbastanza impalpabile, ma anche nel secondo tempo fa il suo.

Pavlovic 7 Tre interventi risolutivi nel primo tempo e una gara giocata con personalità e attenzione.

Theo Hernandez 5 Al 24’ prende una traversa abbastanza clamorosa perché non è freddo sulla conclusione. Troppo compassato anche sulla seconda chance (10’ st).