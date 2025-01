"Theo e Leao come figli, mi pagano per questo": Conceicao show in diretta tv

Conceicao su Leao e Theo Hernandez

"Sono scelte dell'allenatore, mi pagano per questo. Secondo me manca un po' l'equilibrio tra fase offensiva e difensiva, che sono connesse. Delle volte è tutto il processo e la dinamica della squadra che deve permettere di arrivare negli utlimi trenta metri in condizione di fare gol. Dobbiamo migliorare in fase difensiva: capiscono dove pressare l'avversario ma servono anche altre piccole cose. Fofana? Era dispiaciuto, perderà una partita importante. Però io l'ho messo in campo e so che per i tifosi sono importanti i tre punti nel derby, ma per me sono importanti anche quelli di oggi. Sennò rischiavamo di perdere una e l'altra. Non vado a dire cosa ho fatto negli spogliatoi, scusate per il ritardo. Ci sono cose da programmare, domani lavoriamo per la partita di Champions. Tanti piccoli dettagli e alla fine guardiamo l'orologio ed è passato tanto tempo", ha concluso il tecnico.