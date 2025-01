Il Milan vuole Gimenez ma la richiesta del Feyenoord rimane alta. E Scaroni...

MILANO - Se c’è una certezza che esce granitica dopo il successo del Milan ieri a San Siro contro il Parma è che comunque alla squadra di Conceiçao manca un puntero da area di rigore. Identikit peraltro che calza a pennello a quel Santiago Gimenez , centravanti del Feyenoord, che piace tanto ai rossoneri e che spinge per arrivare a San Siro. Peccato che nel pre-partita di ieri il presidente dei rossoneri, Paolo Scaroni , abbia un po’ gelato l’entusiasmo dei milanisti. «Investimento importante in attacco a gennaio? Il mercato di gennaio è sempre difficile, non sono sicuro che riusciremo in questo mese a ottenere quel rafforzamento di cui si parla. Staremo a vedere», le parole del dirigente. Il quale si è poi lasciato scappare un piccolo retroscena. «Ne ho appena parlato con Furlani, è lui che si occupa di questi temi». Un po’ come se pure l’ad non fosse così positivo sulla riuscita dell’operazione.

Gimenez, le richieste del Feyenoord

Che è difficile proprio per le richieste del Feyenoord:gli olandesi vogliono ricavare almeno 40 milioni sicuri dall’operazione - sempre che 40 milioni bastino. Fosse per la volontà del giocatore, probabilmente, la trattativa sarebbe andata molto più spedita. Il Milan finora ha offerto 32-33 milioni bonus inclusi, cifra ritenuta troppo bassa dagli olandesi. In settimana arriverà un rilancio, ma bisognerà comunque aspettare almeno fino giovedì visto che mercoledì anche il Feyenoord gioca una gara fondamentale di Champions a Lille.

Il piano B è Joao Felix

Se non riuscisse l’assalto a Gimenez, il piano B del Milan si chiama Joao Felix, da prelevare in prestito dal Chelsea, anche se il portoghese ha caratteristiche tattiche completamente diverse dal messicano. Per quanto riguarda gli altri movimenti di mercato, Pavlovic interessa a Stoccarda e Leicester (e anche ad altri club, però meno caldi sul giocatore). Con un’offerta di 18-20 milioni il difensore potrebbe anche partire, ma la partita di ieri ha dimostrato come per Conceiçao il serbo, tanto come Tomori, sia ormai un giocatore che può giocare titolare ed entrare nelle rotazioni - senza contare che ieri il ragazzo nelle interviste post partita ha ribadito come la sua preferenza sia quella di rimanere a Milano. In caso di partenza di Pavlovic o Tomori, il candidato alla successione è già stato individuato in Disasi del Chelsea. Chukwueze e Okafor interessano al Bologna, col Milan che potrebbe voler inserire nella trattativa Orsolini. Per Jovic proseguono i contatti con il Monza. Infine Walker verrà presentato oggi alla stampa e domani tornerà in Inghilterra per completare l’iter per ottenere il permesso di lavoro.