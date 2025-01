"Conceicao-Calabria, a me è successo mille volte": Ibra presenta Walker

Milan, la conferenza stampa di Walker: le parole

"Giocare in questo club è una cosa bellissima. Ho grande ambizione qui. C'è questa possibilità ed è eccellente". Il difensore inglese esordisce così alle prime domande della sala stampa gremita di giornalisti. Il primo con il quale ha parlato è stato Zlatan Ibrahimovic che, come racconta Walker, ha avuto un ruolo chiave: "Lui mi ha chiarito molte cose, mi ha detto delle grandissime cose a cui si punta qui. Si è parlato della Supercoppa che è stato un buon inizio. A livello di campionato non si sta andando alla grande, ma in Champions c'è chance. Spero di contribuire con la mia esperienza e leadership, affinché il Milan possa tornare a prendersi ciò che vuole". Su cosa lo abbia convinto a sposare il progetto rossonero, risponde: "La storia del Milan. Quando una squadra del genere ti cerca non puoi dire di no".

Quali sono gli obiettivi? "Naturalmente vincere una Champions è un sogno che si avvera: ho vissuto una finale incredibile con il City. Bonus vittoria? Non ha influenza, il bonus vero è vincere la Champions. Gioco a calcio per passione e voglio vincere qui col Milan". Nell'ultima partita di campionato con il Parma i rossoneri hanno rischiato di perdere, cos'ha pensato Walker? "È il calcio. Succedono delle cose durante le partite, ma al fischio finale abbiamo ottenuto la vittoria che volevamo, che serviva, e siccome che mercoledì abbiamo una partita importante e domenica il derby, è stato un passo imporante per far sì che questa settimana cominciasse nel migliore dei modi".