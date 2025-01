"Molestata mentre andavo allo stadio": la denuncia social, "Tutto addosso..."

Lara Rapelli, 24enne influencer , fa 'rumore' su Instagram. In un video pubblicato pochi giorni fa sul proprio account Instagram, infatti, la ragazza ha denunciato una violenza sessuale subita lo scorso 22 gennaio in una metropolitana di Milano , mentre stava raggiungendo lo stadio Giuseppe Meazza per seguire il match di Champions League tra i rossoneri di Sergio Conceicao e il Girona. "22.01.2025 prima della partita Milan-Girona è successo questo schifo... Voglio far arrivare questo accaduto a più persone possibili per avere sempre un occhio di attenzione in più ovunque voi andiate, purtroppo delle volte anche con mille occhi non è possibile fermare certe azioni… Ma possiamo unirci tutti per avere più controllo e forza contro questo schifo di esseri viventi… Spero di trovarti e di spiattellare la tua faccia ovunque", la didascalia scritta da Lara Rapelli, che si è poi recata in Commissariato per sporgere denuncia per violenza sessuale, come da lei stessa documentato sui social, accanto al video in cui racconta nel dettaglio la spiacevole vicenda.

Le parole di Lara Rapelli

"Mi guardo la mano, ragazzi, ed era tutta piena di schifo. Stavo andando alla partita del Milan e non potete capire ragazzi lo schifo che è successo. Avevo fatto anche il video prima, ma si è cancellato, non so per quale motivo. Forse manco il video vuole ascoltare queste parole. In pratica, appunto, dovevo incontrarmi con un amico alla stazione di Lotto per poi proseguire in macchina, ma siccome era pieno di gente e calca, in strada era un casino, ho proseguito fino allo stadio con la metro ed era piena di gente, quindi non volevo manco entrare perché, appunto, a me non piace che è tutto ammassato. Poi, certa gente non mi piace, e nel mentre c'erano sempre quegli schifosi uomini che si appoggiavano dietro, quindi io davo tutte sgomitate. Cioè, io proprio veramente li guardavo malissimo, davo le sgomitate, li scansavo, ma comunque erano tutti ammassati, quindi era veramente difficile poter scansare le persone, perché eri sempre ammassato, cercavo di spostarmi qua e là, ma c'era sempre uno dietro. Uno schifo ragazzi, veramente... La cosa peggiore arriva dopo. Io scendo e continuo a guardarli male e spintonarli, vado su e io non mi ero accorta di niente ragazzi, ve lo giuro, niente, e in pratica dei ragazzi spagnoli, un ragazzo e il fidanzato, mi hanno detto... Non parlavano molto bene italiano, però mi hanno detto hai qualcosa dietro. Io pensavo, che ne so, che mi ero appoggiata tipo al muro, oppure non so, avevo messo le mani su qualcosa che era sporco. A volte succede che i pantaloni neri si sporcano subito, no? E niente, tocco il punto, guardo la mano ragazzi... Ero tutta piena di schifo, mi vengono i brividi solo a dirlo... Uno schifo, non so manco com'è successo. In pratica, questa persona dietro di me era venuta, ragazzi. Cioè, no vabbè, non ho parole... Dovevo, appunto, asciugarmi 'sta mano, questi mi hanno dato i fazzoletti per asciugarmi... Era, ragazzi, tutto bagnato, appunto. Io, veramente, se penso a quella persona non so quante... No, è meglio che non lo dico perché non ho passato mai una cosa così tanto schifosa e non mi spiego come sia possibile e ancora mi sento, appunto, lo sporco addosso e vorrei veramente eliminare questa cosa, ma voglio dirvela, perché spero che non vi capiti mai veramente. Non ho parole...", sono state le parole di Lara Rapelli nel corso del video pubblicato sul proprio account Instagram.