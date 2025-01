"Non sai di che parli", Di Canio fuori controllo: "Al Milan non c'è decenza"

Milan, Conceicao-Calabria e il concerto di Lazza

A prendere per primo la parola è Paolo Di Canio: “Stiamo capendo che sarà durissima per Conceicao allenare non dico in una sorta di normalità, ma anche avere una giornata serena. Perché quel che ha portato come regolamento credo sia una cosa normalissima”. Luca Marchegiani concorda: “Le 23 o mezzanotte, non cambia: se l’allenatore dice che il venerdì sera dovete stare a casa perché è venerdì, perché è un momento delicato e così via, al concerto di Lazza non ci vai”. Di Canio riprende la parola: “Luca ti stavo saltando addosso pensando dicessi il contrario (ride, ndr). Hai ragione, ma un qualsiasi allenatore come può accettare una cosa così? Voi vi siete fermati al concerto di Lazza. Il Milan ha vinto con il Como grazie ad un gol meravigliosamente sbagliato da Theo, perché altrimenti non la recupera quella partita, il giorno dopo era il compleanno di Emerson Royal che fa un party a due giorni e mezzo dalla gara con la Juve. Al di là di come erano vestiti e del buon gusto, ma non credo che si son fatte le 10 di sera se la gente arrivava a mezzanotte. E ripeto, a due giorni e mezzo dalla partita con la Juve. Fai quella partita con la Juve (sconfitta per 2-0, ndr), vai bene in coppa e a due giorni dalla partita col Parma, che può essere un crocevia importante, vai al concerto di Lazza? Lazza, che è l’idolo dei ragazzi, ovviamente non c’entra niente. Ma quanto successo è grave, e non deve dirlo l’allenatore".

Di Canio prosegue nella sua analisi: "Qualsiasi tecnico, come può accettarlo? Va bene il tempo libero, ma c’è un senso di rispetto, anche in Serie C e in Serie D. E qui stiamo parlando del Milan: vuol dire che in seno a questo gruppo non c’è il senso dell’etica del lavoro, della disciplina e di capire almeno i momenti, il senso di decenza. Non è che ogni volta che arriva un allenatore sbaglia lui: prima Fonseca, poi Conceicao, che sono agli antipodi per approccio col gruppo. Tutti e due si son trovati a dover fare delle scelte, e non sono d’accordo con Marco (Bucciantini, ndr) e con lo ‘zio’ Bergomi quando dicono dei migliori giocatori… E quando cambi così? Sono prigionieri di Leao allora! Cioè possono camminare, ridere, girarsi, sbagliare perché sono i più bravi?! Secondo me questi ragionamenti non si fanno neanche nei tornei amatoriali”.