Diretta Dinamo Zagabria-Milan ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

ZAGABRIA (Croazia) - Il problema per Sergio Conceiçao e il Milan è che pure Cannavaro ci tiene a regalarsi una serata da sogno con la sua Dinamo Zagabria che non sarà un'avversaria d’élite, ma con i suoi 8 punti potrebbe strappare un pass per i playoff di Champions in caso di successo. I croati infatti hanno un solo risultato perché portandosi a quota 11 potrebbero scavalcare alcune squadre ferme a 10 punti. Questo aspetto, ovvero quello di trovare una squadra che cercherà di vincere, potrebbe agevolare il Milan perché la Dinamo potrebbe lasciare spazi nei quali Pulisic, Reijnders e Leao potrebbero fare male. E comunque pure il Milan ha bisogno dei tre punti. Dopo la partenza shock contro Liverpool e Bayer Leverkusen, il Diavolo ha infilato cinque successi di fila che hanno portato Maignan e compagni al sesto posto a quota 15. Per essere certi però di terminare la prima fase fra le prime otto, incassare un bonus intorno agli 8 milioni abbondanti e risparmiarsi le fatiche del playoff a metà febbraio, il Milan dovrà vincere.