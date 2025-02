Tomori, ma quale Juve. Il Milan lo “usa” per pagarsi il nuovo bomber

Il futuro di Morata e Camarda

Lo stallo per Gimenez ha rallentato, inevitabilmente, il passaggio di Alvaro Morata al Galatasaray. Ieri, in caso di chiusura della trattativa per “El Bebote”, l’attaccante spagnolo sarebbe potuto volare a Istanbul ma se prima il Milan non porterà a casa Gimenez non darà il via libera alla finalizzazione della trattativa con i turchi, che prevede un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato sopra i 10 milioni di euro. Chi è prossimo a cambiare casacca, seppur ieri si sia allenato con la prima squadra, è Francesco Camarda. L’attaccante, classe 2008, passerà al Monza in prestito per 18 mesi ma con la possibilità che il Milan lo richiami a giugno senza alcuna penale. Tale opzione potrebbe essere esercitata qualora il Monza non dovesse rimanere in Serie A. Anche per lui vale il discorso di Morata: il semaforo verde arriverà solo dopo la definizione di un colpo in entrata per l’attacco. Joao Felix rimane sempre un profilo buono per gli ultimi giorni di mercato, ma è il piano-B per l’attacco rossonero. Il Tottenham, è entrato prepotentemente in scena per Fikayo Tomori con un’offerta da 30 milioni per il suo cartellino. Si attende la decisione del giocatore. In caso di accordo, il Milan andrà su un profilo giovane per la sua difesa.