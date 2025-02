Gimenez-Milan, affare fatto col Feyenoord: le cifre dell'accordo! E Morata...

Il Milan, dunque, è pronto a chiudere un importante colpo in attacco come rinforzo in vista di questa seconda parte di stagione. I rossoneri stanno per formalizzare l’arrivo di Santiago Gimenez, con Morata in procinto di trasferirsi in Turchia. L’affare è ormai ai dettagli finali, con solo alcune formalità burocratiche da sistemare. Il Feyenoord ha dato il via libera all’offerta del Milan, che si aggira attorno ai 32 milioni di euro più eventuali bonus. Gimenez potrebbe partire già in giornata e raggiungere Milano in serata. E poi ritrovare i suoi ex compagni nel doppio confronto dei playoff di Champions.

Per un giocatore che arriva c'è un altro che libera un posto. E questo è proprio Morata. L'ultima partita in Champions League con la Dinamo Zagabria, la sconfitta, la sostituzione ed è proprio questo a far scattare i malumori per l'attaccante. Proprio l'indomani della notte europea, lo spagnolo ha scelto di lasciare Milano e accettare l'offerta del Fenerbahce. La trattavia è in chiusura per un prestito di sei mesi con un obbligo d'acquisto che, con i bonus, può arrivare una cifra di 13 milioni complessivi.