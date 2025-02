Conceicao: "L'Inter ha punti deboli. Morata via dal Milan? Nei matrimoni..."

" Walker sta bene , fisicamente è a posto ed è una soluzione per domani. Thiaw ha fatto il primo allenamento oggi , non è in condizioni fisiche ottimali, si capisce. Anche per Gabbia il primo allenamento oggi dopo Zagabria: è uscito all'intervallo per una botta al polpaccio, non per l'errore. Gli errori li facciamo tutti. Sono comunque a disposizione entrambi per domani. E in attacco vediamo. Morata ? Io parlo tutti i giorni con i giocatori . Con Alvaro ho parlato, le situazioni di mercato sono quelle che sono. Per fare un matrimonio devi avere la volontà della sposa, dello sposo e anche del prete. Non so se ha capito... Fofana out? Io vorrei avere tutti a disposizione , certamente. Non sarà possibile, giocherà un altro con piena fiducia. Così Fofana si riposa un po'", ha aggiunto Conceicao.

Sul nervosismo

"La mia sensazione è che c'è tanto da migliorare. Ma ogni allenatore vuole la perfezione, noi dobbiamo lavorare qui per avere la base. Come allenatore ho sempre le valigie pronte, non ho parlato con altri club in questi mesi dove avrei guadagnato di più e sono venuto qui perché credevo in questa cosa. So che è uno dei momenti peggiori, ma sono cosciente che c'è la base per lavorare e ripartire. Non parlo di cose dentro al gruppo. Dobbiamo concentrarci su di noi, a fare una bella partita e vincere. Questo è un periodo delicato, perché si parla tanto di mercato e di altre cose, e quando arriva un risultato negativo come in Champions ancora di più. Lo sappiamo. Le critiche ci stanno, il mio lavoro è migliorare. Le persone confondono la non tranquillità con la passione. Io sono così, vivo le partite con emozione e passione. Non vuol dire che sono arrabbiato, a volte lo sono, il mio carattere è così e non so se riesco a cambiare. Questo non ha a che fare col nervosismo della squadra, sono io che vivo le partite in maniera sempre passionale. È il mio modo di essere, anche se vinciamo 4-0. La sensazione è diversa, perché all'inizio di stagione hai più tempo per lavorare tutto. Sul piano emozionale ho cercato di portare quello che sono io: a Riad hanno capito bene che abbiamo bisogno di energia positiva, che dobbiamo avere gli occhi con la voglia di giocare come ce l'hanno i bambini. E questo cerco di trasmetterlo ogni giorno, perché sono proprio così. A livello di gioco sento che siamo ancora a una distanza importante da quello che voglio io. A me piace la squadra corta, che pressa alto, che c'è intensità e permette poco agli avversari, creando tanto. Non ho ancora i giocatori per fare quel tipo di gioco e cerchiamo di fare un qualcosa di diverso, cerchiamo l'equilibrio. Se vogliamo dare intensità non è facile. Anche l'aggressività si allena, ma non abbiamo tanto tempo. La positività e l'energia l'abbiamo tutti", ha concluso Conceicao.