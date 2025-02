Milan senza freni, sotto con Joao Felix! In lista anche l’ex Juve

MILANO - Dopo diciotto anni, si conclude l’avventura al Milan di Davide Calabria . Il terzino, dal 2007 con la maglia rossonera addosso, sarà un nuovo giocatore del Bologna ma ieri, prima di lasciare Milanello, non sono state poche le lacrime che sono scese sul suo volto e su quelli delle persone che lo hanno visto crescere in oltre 10 anni di permanenza a Milanello. All’uscita dal centro sportivo, Calabria ha rilasciato le sue ultime dichiarazioni da tesserato milanista: "È difficile, mi mancherà tutto, ogni cosa che ho vissuto qua. Ogni ricordo che ho me lo porterò sempre, sono grato di quello che ho passato al Milan" per poi aggiungere: "Difficili, come quando ti lasci con la moglie (ride, ndr). Comincerà un nuovo capitolo ed auguro il meglio a tutti". La separazione arriva con una cessione a titolo definitivo con il Bologna che bonificherà al Milan 2 milioni per il cartellino di Calabria, con i rossoneri che sono così riusciti a massimizzare una cessione di un giocatore che sarebbe andato a scadenza il prossimo 30 giugno.

Il nodo Tomori e l'ipotesi Joao Felix

In tema di difensori, è arrivato il no definitivo di Fikayo Tomori al Tottenham. Il Milan e gli Spurs avevano trovato un accordo sulla base di 25 milioni per la cessione a titolo definitivo con 5 milioni di bonus facilmente raggiungibili, che avrebbero fatto salire il tutto a 30 milioni. Nel mirino dei rossoneri, in ogni caso, rimangono nei radar milanisti sia Saba Goglichidze dell’Empoli sia Koni De Winter del Genoa, con quest’ultimo che ha anche formazione italiana essendo cresciuto nel vivaio della Juventus. Ma la mancata uscita di Tomori difficilmente permetterà al Milan di fare operazioni a titolo definitivo. Sono previsti anche oggi dei contatti con Jorge Mendes per capire la fattibilità di Joao Felix in prestito dal Chelsea. Saranno valutate le richieste dei blues, che ad oggi risultavano molto alte ma il profilo di Joao Felix è assai gradito a Sergio Conceiçao, che lo vedrebbe bene in supporto di Santiago Gimenez.