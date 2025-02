Conceicao: “Siamo un po’ delusi ma il pareggio è giusto. La cosa più importante è…"

"In questo momento è così, abbiamo fatto un buon lavoro sull'atteggiamento e l'intensità nella partita contro una squadra forte che si conosce molto bene". Così l'allenatore del Milan Sergio Conceiçao commenta in conferenza stampa il pareggio nel derby contro l'Inter . "Alla fine penso che il pareggio è giusto, anche se ho visto i ragazzi molto delusi mentre ho visto la gioia nei giocatori dell'Inter", ha aggiunto il tecnico portoghese. Sul presunto rigore di Pavlovic su Thuram : "Sinceramente non l'ho visto, ma ha parlato anche di un episodio sul nostro primo gol. Lui dice quello che vuole, forse ha trovato un Milan più forte ed è deluso. E' la sua opinione e la rispetto", ha detto il tecnico milanista. "Io ho provato a dare compattezza alla squadra, ho messo Camarda anche per fare il secondo gol mentre Gabbia per avere più presenza sulle palle inattive. Ma alla fine il calcio è così, merito anche all'Inter che ha cercato il gol fino alla fine", ha detto.

Le dichiarazioni di Reijnders

Anche Reijnders è intervenuto a Sky Sport: “È speciale giocare ogni partita per questo club. È fantastico, specialmente per tutti i giocatori olandesi che hanno giocato qui prima di me. Purtroppo il gol che ho fatto non è bastato. Dopo Zagabria questa è la mentalità che dobbiamo portare in ogni partita, solo in sfide come questa. Dovremmo farlo più spesso, ci renderebbe la vita più semplice. Oggi abbiamo lottato ma purtroppo abbiamo preso gol all’ultimo minuto. Non siamo in una buona posizione in campionato e dobbiamo mostrare quello che abbiamo fatto oggi in ogni partita”.