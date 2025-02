Colpaccio Joao Felix! Rivoluzione Milan: come cambia la formazione

MILANO - Il 3 febbraio 2025 passerà agli archivi come la giornata della rivoluzione dell’attacco milanista. Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada hanno avuto un ultimo giorno di mercato folle per la quantità di operazioni che hanno fatto o che hanno provato a fare. La più altisonante è stata quella di Joao Felix, con la dirigenza milanista che è riuscita a convincere il Chelsea – anche grazie al lavoro di Jorge Mendes – a cedere il giocatore in prestito oneroso secco per un ammontare di circa 10 milioni comprensivo d’ingaggio a residuo a carico del Milan. Il portoghese è sbarcato ieri sera alle 22 a Malpensa Prime e ha raggiunto Casa Milan in tempo per apporre la firma sul contratto e posare per le prime foto in maglia rossonera visto che già oggi pomeriggio è atteso a Milanello dal Sergio Conceiçao, che ha spostato l’allenamento proprio per poter lavorare con tutti i nuovi volti. L’allenatore milanista è stato determinante nell’indicare il profilo di Joao Felix come quello giusto per poter lavorare sul 4-4-2 che tanto gli piace e che gli consentirà una gestione di un certo tipo sia del reparto offensivo sia di quello di centrocampo. Inoltre, non appena Joao Felix è sbarcato a Milano, è stato subito raggiunto dalla telefonata di Conceiçao che lo ha caricato a dovere per l’allenamento di oggi pomeriggio (in mattinata le visite mediche canoniche). Tra l’altro Joao Felix potrà essere una valida alternativa sia come seconda punta/trequartista sia come esterno sinistro offensivo.