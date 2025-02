Milan, ecco l'ultima ufficialità: la firma di Joao Felix

AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore João Félix Sequeira dal Chelsea FC. L'attaccante portoghese ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2025". João Félix indosserà la maglia rossonera numero 79.

Il profilo

- Dopo aver ufficializzato presentato Santi Gimenez è arrivato anche il momento del gran colpo dell'ultimo giorno di mercato del. Il giocatore portoghese è arrivato ieri sera a Malpensa, nella giornata odierna si è sottoposto all'iter burocratico tra visite mediche e firma sul contratto prima di recarsi a Milanello dovescalpita nel poterlo allenare. I rossoneri: "

Nato a Viseu (Portogallo) il 10 novembre 1999, cresce nei Settori Giovanili portoghesi tra Padroense e Porto, prima di passare al Benfica con cui debutta in Prima Squadra nel 2017 e vince un campionato portoghese. Nel 2019 passa all'Atletico Madrid con cui vince la Liga, prima di indossare anche le maglie di Barcellona e Chelsea. In carriera, João Félix ha realizzato 75 gol in 258 presenze. João, nel giugno 2019 debutta nella Nazionale portoghese, con cui vanta 45 presenze e 9 reti e vince la Nations League 2019.