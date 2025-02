Amaro Milan, sapore bianconero: 65 milioni di flop ex Juve da Bonucci a Morata

Un flop rosso... bianconero da circa 65 milioni, euro più, euro meno, senza considerare quelli lordi per i vari ingaggi. Dall’estate 2017 a oggi, tanti giocatori con un passato glorioso alla Juventus hanno fallito in quel di Milanello . Chi è passato in maniera diretta dalla Juve al Milan e chi invece è arrivato in rossonero dopo un tappa intermedia in altri club. L’ultimo di questo esclusivo elenco composto da Leonardo Bonucci (il primo di questo ultimo ciclo), Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic , è ovviamente Alvaro Morata , ceduto (in prestito con diritto) al Galatasaray dopo l'addio nato anche per il mancato feeling con Sergio Conceiçao . Lo spagnolo è stato salutato frettolosamente da Ibrahimovic prima del derby («gli auguro il meglio; alcune storie per varie situazioni non fanno “clic”») e lunedì sera, mentre il Milan si scatenava sul mercato, ha esordito con la squadra di Istanbul nella vittoria per 1-0 in trasferta contro il Gaziantep subentrando all'ex napoletano Mertens .

L'avventura di Morata al Milan

Morata in rossonero non è riuscito a ripetere le buone cose fatte a Torino e pure con l’Atletico Madrid. Sbarcato in estate da capitano della nazionale campione d’Europa, preso per 13.5 milioni, Morata, oltre a essere il regista offensivo del gioco dominante del Milan di Fonseca, doveva segnare i gol lasciati in eredità da Giroud e prenderne anche il ruolo di leader nello spogliatoio. Missione mancata, perché di reti ne ha realizzate solo 6 in 25 partite (il francese, di sei anni più anziano, nella sua ultima annata in rossonero chiuse con 17 gol in 47 apparizioni) ed evidentemente non è riuscito neanche a diventare uno dei trascinatori del gruppo, visto il repentino addio dopo l’arrivo del nuovo allenatore. Morata, così, va a mettersi in fila dietro altri big dall'importante passato juventino che non sono riusciti a ripetersi in rossonero.