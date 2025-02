Conceicao felice: “Speriamo di continuare con questa costanza”. Su Leao...© .

Conquista la semifinale di Coppa Italia il Milan che piega la Roma a San Siro . Al termine del match, Sergio Conceicao commenta così il successo ai microfoni di Mediaset: "Per base intendo ambizione, passione, la voglia di essere più forti domani che oggi. Parlo sempre di questo, valori importanti anche nella vita. Per preparare la partita solo un allenamento e tutti i dettagli non si allenano. Giochiamo ogni tre giorni e ho giocatori intelligenti. Sono contento. Nel secondo gol un recupero a centrocampo e su questo sono molto contento. Anche per i giocatori che sono entrati, Joao e Santiago, sono molto intelligenti". E sulla rete del portoghese, all'esordio in rossonero: "Un bel gol. Siamo passati in semifinale, mancano tre partite per vincere il trofeo. Mi piace molto l'Empoli e dobbiamo pensare al campionato dove abbiamo difficoltà. Speriamo di continuare su questa strada e speriamo di evolvere a livello individuale, che poi si riflette anche nel collettivo. L'equilibrio è fondamentale. Il calcio è fatto di equilibrio, quando hai e quando non hai la palla. Ho già visto dei segnali che non mi sono piaciuti, ma con il lavoro che stiamo facendo cerchiamo di migliorare".

Conceicao scuote Leao

E sul concetto di equilibrio chiude interpellando il portoghese con la 10: "Leao può fare molto di più perché ha qualità incredibili e lui deve pensare che la palla è importante, ma quando non ce l'ha . Deve capire che deve lavorare per la squadra e per il collettivo. E quindi deve mettersi a disposizione, uscire dalla comfort zone. E' difficile ma per me è essenziale. Lui è un giocatore di livello. Stiamo lavorando per essere più compatti e più aggressivi per non far arrivare l'avversario negli ultimi trenta metri. In questo gennaio, con chi è arrivato possiamo iniziare a lavorare perché penso che possiamo andare su quella strada e giocare anche con due attaccanti. L'equilibrio serve per fare gol ma anche per non prenderli".