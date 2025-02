Joao Felix-Gimenez, connection Milan: esordio brillante, Conceicao esulta

Chi ben comincia è a metà dell'opera. Il detto funziona, ma per essere confermato c'è bisogno di tempo. Lo stesso che serve a Joao Felix e Gimenez per essere valutati nel pieno delle loro potenzialità. Se è vero che il portoghese è in prestito, il messicano rappresenta un investimento importante da parte del club. Un giocatore su cui il Milan punta tantissimo per il presente e per il futuro, considerando anche la carta d'identità. Nella sfida di Coppa Italia contro la Roma a San Siro sono partiti dalla panchina, ma il loro ingresso ha dato nuova linfa e risorse ai rossoneri.

Joao Felix-Gimenez, impatto positivo

Buona la prima. Joao Felix e Gimenez si presentano al meglio con la maglia del Milan. Spettatori dalla panchina per poco meno di 60', poi sono entrati e hanno mostrato primi sprazzi di qualità e personalità. Poco tempo per incidere perché sono 12 i giri di lancette a bastare ai due per prendersi il primo boato di San Siro. Assist del messicano per l'inserimento del portoghese, scavetto a superare Svilar e 3-1. Un attimo in stand by per capire se fosse fuorigioco e poi l'esultanza con tutta la squadra e i tifosi.

Chiaro che per dare un giudizio più dettagliato c'è bisogno di vederli con continuità in campo, e magari dall'inizio. Intanto, però, hanno fatto vedere di poter essere risorse utili alla causa e di poter cambiare le sorti di un match anche dalla panchina. Tanti punti, e spunti, postivi per Sergio Conceicao perché da qui alla fine ha tante frecce al suo arco e più funzionali al modo di giocare. Semifinale di Coppa Italia raggiunta e nuovi innesi già in campo, ora a Milanello il lavoro continua per raggiungere gli obiettivi del club.