Conceicao ambizioso, ecco i Fantastici 4: spettacolo per il Dna Milan

MILANO - La nuova versione dei “Fantastici Quattro” verrà lanciata dalla Marvel a luglio, però dalle parti di Milanello c’è chi progetta di farlo prima. Sergio Conceiçao, grazie allo scoppiettante mercato effettuato dal club, soprattutto negli ultimi tre-quattro giorni della sessione, ha ora fra le mani una squadra con un potenziale offensivo molto elevato con quattro primedonne che in tanti vorrebbero vedere in campo contemporaneamente, in particolare dopo gli intriganti lampi arrivanti nella serata di mercoledì contro la Roma in Coppa Italia. Da una parte i già presenti Pulisic e Leao, dall'altra i nuovi arrivi Gimenez e Joao Felix (in gol all’esordio contro i giallorossi, su assist per altro del centravanti messicano). Il tecnico portoghese nel suo primo mese abbondante di Milan si è scontrato con una squadra abituata da anni ad avere poco equilibrio. Si è arrabbiato, i rimbrotti al gruppo non sono mancati, però nella sua testa rimane decisa la volontà di avvicinarsi il prima possibile alla sua idea di calcio. E al Porto il sistema di gioco che amava utilizzare di più, insieme al 4-2-3-1 e il 4-3-3, era soprattutto il 4-4-2. Lo ha ribadito anche mercoledì notte nelle interviste post-partita: «Stiamo lavorando per essere una squadra più compatta e aggressiva, non permettendo agli avversari di arrivare vicino alla nostra porta. Con i giocatori che sono arrivati possiamo lavorare meglio per andare sulla strada che mi piace. Giocare con i due davanti, per esempio... fare gol e non prenderli». Il 4-4-2, declinato anche al 4-2-4, è una formula che ritorna nella memoria dei tifosi rossoneri. Ovviamente il primo pensiero va al 4-2-fantasia declinato da Adriano Galliani per esaltare la formazione scelta da Leonardo il 21 ottobre 2009 per vincere al Bernabeu 3-2 contro il Real Madrid: allora il poker della fantasia non giocava però in linea, ma in una sorta di rombo con Seedorf vertice basso, Pato e Ronaldinho ai lati, Inzaghi - e successivamente Borriello - di punta.