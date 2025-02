Gimenez subito gol e assist: avanti così sulle orme di Ibrahimovic e Ronaldo

MILANO - Gol al debutto e chiari segnali di quello che potrebbe essere. Santiago Gimenez si è presentato alla grande nel pianeta rossonero e adesso la speranza di tutto l’ambiente Milan è che il messicano ricalchi nei prossimi cinque mesi quello che fece Zlatan Ibrahimovic nella prima metà del 2020 quando la squadra di Stefano Pioli , allo sbando, divenne con il ritorno dello svedese (10 gol in 18 partite) una macchina (quasi) perfetta, che alla fine si classificò solamente al sesto posto, ma fu capace di ottenere più punti di tutti (30) nelle dodici gare disputate fra giugno e agosto causa sospensione del torneo a febbraio e marzo per Covid. Nel 2007 fu importante l'arrivo di Ronaldo, il Fenomeno, che segnando 7 reti in 14 incontri di A permise ad Ancelotti di gestire Inzaghi in vista della volata in Champions, culminata con il successo di Atene contro il Liverpool. Ma anche nel 2013 ci fu un innesto a gennaio che risultò decisivo, quello di Mario Balotelli . Perché è vero che oggi quando si parla di “Supermario” si pensa ai suoi tormenti negli ultimi anni, ma quando Galliani lo acquistò nel gennaio 2013 dal Manchester City per 20 milioni più bonus, Balotelli - che nel luglio 2012 trascinò l’Italia alla finale dell’Europeo poi perso con la Spagna - fu capace di mettere a segno 12 gol in 13 partite di campionato, vitali per permettere alla squadra di Allegri di arrivare terza e dunque in Champions League.

Gimenez: impatto devastante

Ovvero l’obiettivo che oggi inseguono il Milan e Sergio Conceiçao. Come detto, l’impatto di Gimenez è stato fin qui devastante. Mercoledì scorso all’esordio in Coppa Italia a San Siro contro la Roma in mezz’ora di gioco ha servito un assist per il gol dell’altro nuovo arrivato Joao Felix; poi sabato a Empoli è entrato dopo l’intervallo e dopo 30 minuti ha segnato il suo primo gol con il marchio di fabbrica della casa, il sinistro letale in area di rigore. Affermare dunque che il Milan potrebbe finalmente aver trovato nel messicano il 9 - di ruolo, visto che ha scelto il 7 come numero - che gli mancava è assolutamente corretto. Non sarebbe giusto, però, nei confronti di un certo Olivier Giroud, dire che al Milan un centravanti così mancava da tanto. Il francese, all’alba dei 37 anni compiuti nel settembre 2023, la stagione scorsa aveva saputo chiudere il campionato di Serie A con ben 15 reti, ben distribuite fra agosto e dicembre 2023 (8) e fra gennaio e maggio 2024 (7).

Milan sul cammino di Santiago

Dunque, Giroud aveva fatto il suo, però era oggettiva la necessità del Milan di inserire un nuovo killer dell’area di rigore. La piazza - ma non solo quella - aveva chiesto lo sforzo già nell’estate 2023, investimento però rinviato per andare a puntellare la rosa in altri reparti (alla fine era arrivato solamente Jovic a parametro zero). Nell’estate 2024, poi, la decisione di puntare su un 9 di manovra come Morata più Abraham in prestito: doppia scelta che, risultati alla mano, non ha dato i suoi frutti, con lo spagnolo già andato via e l’inglese protagonista sì di alcuni lampi abbaglianti (vedi il gol vittoria in Supercoppa italiana, uno dei suoi 8 gol in stagione), ma anche di prove scialbe. Adesso il club è corso ai ripari con una spesa importante e la speranza è che Santiago sia per il Milan '24-25 quello che in passato furono Ronie, Mario e Zlatan.