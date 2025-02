Joao Felix: “Kaká mio idolo, Milan club immenso”. Poi la rivelazione sull’Inter!

"Milan con 4 attaccanti? Certamente si, la difesa è molto importante ma giocare con 4 attaccanti non vuol dire che non si difenda. Noi siamo attaccanti ma se c'è da difendere siamo pronti a fare il nostro lavoro in difesa. Anche noi cerchiamo sempre l'equilibrio come contro l'Empoli". Così il neo attaccante del Milan Joao Felix nel corso della conferenza stampa di presentazione a Casa Milan .

Le parole di Joao Felix

"Per adesso sono in prestito, vediamo come va. Mi sta piacendo tutto, il club, le strutture, sono stato accolto bene e mi sento bene qui. Ma sappiamo che nel calcio le cose possono cambiare da un giorno all'altro, ma se ci fosse la possibilità di restare mi piacerebbe. Leao è stato il primo a chiamarmi, mi continuava a chiedere se avevo firmato. Abbiamo un buon rapporto sia in campo che fuori, abbiamo una buona intesa. Rapporto con Conceicao? Certo che lo conoscevo, sono venuto qui perchè mi ha detto che mi avrebbe fatto giocare nel mio ruolo ed è la cosa che più mi ha convinto a venire al Milan. Mi piace molto come allenatore", ha aggiunto il nuovo giocatore del Milan.