Conceicao: “Ai playoff per colpa nostra. La storia di Feyenoord-Milan la faremo noi"

ROTTERDAM (Olanda) - Vigilia dell'andata dei playoff di Champions League con il Milan di Sergio Conceicao impegnato a Rotterdam mercoledì contro il Feyenoord . Le parole dell'allenatore portoghese nella conferenza stampa dove ha parlato della possibilitòà di avere i 4 campioni (Gimenez, Joao Felix, Pulisic e Leao) subito titolari: "Sono più di quattro (sorride, ndr). Non è che abbiamo tante soluzioni. Abbiamo 15 giocatori di movimento più i ragazzi. Per gli infortuni e i ragazzi che non sono in lista abbiamo questa difficoltà. Gli allenatori devono trovare soluzioni, questi quattro sono in lista e domani vediamo".

Su Leao

"Rafa è a disposizione come nelle partite precedenti. È stata una scelta mia di non farlo giocare da titolare. Quando è entrato ha fatto bene, ha fatto come vogliamo noi. È a disposizione. Non dico se gioca titolare".

Su Gimenez

"Domani è speciale. È speciale per tutti. Domani abbiamo una partita importante, per colpa nostra siamo qua. Ci vogliamo assumere questa responsabilità. Santi è un giocatore che seguivo da anni. Tutti noi nel calcio ci evolviamo giorno per giorno: lui è giovane, ha tanta strada da fare. È già un giocatore di grandissimo livello - aggiunge - Se fa gol è merito di tutta la squadra. Come se Mike non prende tanti gol è per il lavoro di tutta la squadra. Lui ha qualità per finalizzare le azioni che la squadra crea. Ha tanto talento. Deve continuare a lavorare, la squadra ha bisogno di lui con e senza palla. Sono molto contento di lui e di tutti gli altri in questo momento"..

Equilibrio in attacco

"Si gioca in 11, l'equilibrio si fa con tutta la squadra. Ibra intanto ha detto che ho due squadre, ma ho più di due squadre con tutto il settore giovanile. Vogliamo fare bene. Per l'equilibrio si lavora. Non è che avendo tanti giocatori offensivi fai più gol e se hai tanti difensori non prendi gol. Ci sono tanti momenti del gioco e noi abbiamo bisogno di questo equilibrio".

Su Camarda

"Sicuramente chi fa parte della rosa del Milan è un grandissimo giocatore, come tutti in squadra. Ha molte qualità, come carattere e come persona, è un bravissimo ragazzo. Ha tanta voglia di imparare e cresce. Tutti quelli che sono al Milan sono in grado di rappresentare questo grande club".

Un ciclo al Milan come Ancelotti

"È una questione di risultati. Gli allenatori hanno sempre la valigia pronta, nel calcio cambia tutto velocemente. L'importante è guardare il presente, il futuro dipende da cosa facciamo oggi. Non sono preoccupato di questo, anche a Porto mi dicevano che forse sarei rimasto 3-4 mesi e invece sono rimasto 7 anni".

L'importanza della partita

"È proprio così. Il cambiamento di staff tecnico crea motivazioni diverse nel gruppo. È una partita di Champions, storicamente una partita difficile giocare in Olanda col Feyenoord. Ci ho giocato tre anni fa col Porto. È un ambiente difficile, tosto, caldo. Anche noi abbiamo i nostri problemi, abbiamo anche noi giocatori fuori. Ci sono 17 giocatori di movimento a disposizione. La storia della partita la faremo noi, la strada della partita dipende da quello che facciamo. Se entriamo con l'atteggiamento giusto e quello che abbiamo preparato allora sicuramente su questo c'è probabilità di fare un buon risultato".