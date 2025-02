"Ho aspettato 15 minuti, ora basta": Conceicao stizzito lascia la conferenza

Conceicao: "Loro aggressivi, noi sfortunati"

Queste le parole del tecnico:"Rotterdam è un ambiente difficile - ha dichiarato a Prime Video - . Loro stati una squadra molto aggressiva e hanno vinto molti duelli sia in difesa che in attacco. È difficile vincere così. Abbiamo avuto diverse occasioni per pareggiare ma non siamo stati efficaci in avanti. Abbiamo avuto anche un po' di sfortuna nel gol preso all'inizio. Ci è mancata l'aggressività nei duelli. Loro sono stati più veloci. In certi momenti eravamo in superiorità numerica quando loro uscivano e cambiavano gioco. Sembra che non è niente a chi non sa di calcio, ma sono cose molto importanti. Adesso dobbiamo rivedere la partita. Il tempo non è molto per migliorare e vincere e passare il turno. A livello emotivo io sono sempre molto motivato per dare il meglio di me stesso. La qualità di un giocatore non è solo quella tecnica e fisica, servono altre caratteristiche come la costanza, la continuità e la voglia. Il livello in Champions è alto ma se vogliamo provocare le azioni approfittando della loro debolezza degli avversari abbiamo bisogno di essere più aggressivi negli ultimi 30 metri. A livello emotivi dobbiamo essere empre al top".