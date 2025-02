Walker e il rito dello spruzzo: perché e quando nasce

Serata amara per Kyle Walker e per tutto il Milan, uscito sconfitto ancora una volta in Europa dopo il ko all'ultima giornata contro la Dinamo Zagabria che era già costata la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League. Qualificazione che si deciderà il 18 febbraio a San Siro (ore 18.45), dove gli uomini di Conceicao sono chiamati a ribaltare l'1-0 rimediato sul campo del Feyenoord . Una sconfitta che ha visto l'ex del Manchester City soffrire le scorribande di un ispiratissimo Paixao , autore del gol che ha deciso il match (con la complicità del pasticcio di Maignan ). Il difensore inglese ha però promesso di farsi carico della squadra in vista della gara di ritorno. Una promessa da leader rivolta ai tifosi che hanno buone ragioni di credere nella rimonta dei rossoneri. Nel mentre, il numero 32 del Milan tiene fede al suo noto rituale pre-partita. Una spruzzata d'acqua rivolta al cielo il cui "effetto geyser" non passa inosservato.

Il rito di Walker: perché e quando nasce

A raccontare le origini del rito è lo stesso giocatore, che ha spiegato come la spruzzata d'acqua è un omaggio a uno dei suoi idoli dell'adolescenza: il wrestler statunitense Triple H, al secolo Paul Michael Levesque, ritiratosi dal ring nel marzo 2022 dopo 30 di carriera. Gli appassionati degli incontri della WWE, ricordeanno infatti come il 14 volte campione del mondo era solito spruzzare acqua verso l'alto una volta salito sul ring. Un'emulazione che ha inoltre persuaso lo staff di San Siro a inserire nella scaletta delle canzoni che accompagnano l'ingresso in campo dei giocatori, il brano "The Game" dei Morothead, già noto per essere il tema principale dell'entrata in scena di Triple H.

Walker: i numeri e trionfi col City

Giunto a Manchester nel 2017 dopo il ciclo di 6 anni al Tottenham, con la maglia dei Citizens il difensore classe 1990 ha accumulato 319 presenze complessive, chiudendo con un bilancio di 6 reti e 23 assist. Nel suo palmarés, 6 Premier League, 2 Fa Cup, 4 Carabao Cup, 3 Community Shield, 1 Champions League, 1 Supercoppa Uefa e 1 Mondiale per club. In Nazionale invece, dove il giocatore punta a riprendersi un ruolo da protagonista - una delle ragioni che lo hanno spinto a trasferirsi a Milano - le presenze ammontano a 93 con 1 gol messo a segno. L'esordio con la selezione dei Tre Leoni rimanda al tempo della gestione Fabio Capello.