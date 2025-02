Milan, il paradosso di Leao: è meglio da... riserva

MILANO - Per risolvere l’enigma Rafael Leao aiuterebbe avere al proprio servizio un Hercule Poirot, il detective belga inventato dalla penna di Agatha Christie . La scrittrice inglese coniò pure una frase oggi più che mai d’attualità per descrivere il momento dell’attaccante portoghese: «Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova». Da quando è arrivato in panchina Sergio Conceiçao , l’attaccante portoghese, per condizione non al top o scelta tecnica, è partito dalla panchina in quattro occasioni e tre volte è risultato decisivo subentrando nella ripresa. Al contrario, nelle gare in cui ha cominciato da titolare, ha inciso solamente due volte (gol con Como e Girona ), risultando però fra i peggiori in campo nelle restanti sei circostanze. Un caso? Forse, però come diceva Agatha Christie...

Tre indizi fanno una prova

Sarà un paradosso o forse no, però si può cercare di capire il perché di questo rendimento di Leao subentrante dalla panchina. Come raccontano le stagioni passate, il portoghese è un calciatore che stenta ad avere continuità fra una gara e l'altra e pure all’interno degli stessi 90 minuti. Chissà che dovendo concentrare le proprie energie, fisiche ma soprattutto mentali, non lo aiuti inconsciamente giocare di meno, dare il massimo in 30 o 45 minuti. In fondo Leao è fra i giocatori più esplosivi del nostro campionato, in velocità imprendibile, e affrontare avversari con le gambe già affaticate non può che essere un fattore a suo favore. La dimostrazione, sta per esempio, nella finale di Supercoppa del 6 gennaio scorso. Leao, reduce da un problema muscolare, fu gettato nella mischia da Conceiçao al 6' della ripresa e in 40 minuti spaccò in due l'Inter entrando in tutte e tre le azioni dei gol della rimonta rossonera. Quindi, dopo venti minuti comunque positivi contro la Roma in Coppa Italia il 5 febbraio (ma non era al top), ecco le due riprese da "6 punti" contro Empoli (suo il gol dell'1-0, prima del sigillo di Gimenez) e Verona (assist per il colpo di testa del messicano). Come si scriveva, tre indizi fanno una prova. Anche perché Leao da titolare contro Cagliari, Juventus, Parma, Dinamo Zagabria e Feyenoord ha deluso parecchio. Quindi meglio Leao dalla panchina? Il quesito sorge spontaneo dopo queste ultime uscite, anche se è difficile pensare che domani Conceiçao nella gara da dentro-fuori contro il Feyenoord lo escluda dall'undici titolare. A meno che il suo inserimento a inizio ripresa non diventi un concreto piano partita.

Il rinnovo di Maignan

A proposito di big rossoneri alle prese con un periodo delicato, da riportare una dichiarazione di Mike Maignan a Dazn dopo la gara col Verona. Alla domanda su quale momento stesse vivendo, il portiere francese - protagonista di una papera decisiva a Rotterdam e incerto pure nell’unica parata contro i veneti -, ha così risposto: «Non è il periodo migliore della mia carriera, però l’importante è mantenere la positività e la fiducia ogni giorno. Sono tre partite che è un po’ così, ma io ho fiducia in me». Un sorriso però per Maignan c’è: è ormai raggiunta l’intesa col Milan per il rinnovo fino al 2028 (con opzione 2029) e un ingaggio da 5 milioni più bonus. L’accordo verrà definito nelle prossime settimane.