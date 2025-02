Ibrahimovic: "Ci siamo ammazzati da soli. Arbitro duro, Theo non è attore"

Ibrahimovic: "Questo Milan più forte del mio"

"Oggi è una delusione uscire dalla Champions che era un obiettivo. A inizio stagione vuoi vincere tutto. Supercoppa abbiamo vinto ma anche in Coppa Italia. Questa è la mentalità del club. Poi succedono cose che non pensavi succedessero. abbiamo lavorato per cambiare perché non eravamo soddisfatti e siamo intervenuti sul mercato, ma non c’è garanzia. A che punto siamo? Voglio vedere un Milan dominante che sia da Milan. Quando sono arrivato 4-5 anni fa non era il Milan a cui erano tutti abituati. Poi siamo cresciuti e abbiamo lavorato per tornare a ciò che il Milan è realmente. Questa squadra di oggi ha più possibilità di vincere di quando giocavo io. Se è grazie a me o no che abbiamo vinto non lo so. Ma come qualità è meglio".