Dal gol alla Juve all'insulto a Theo: "All'improvviso arriva quell'idiota"

Van Basten: "Theo Hernandez? Un biscottaio di prima classe"

A commentare la qualificazione del Feyenoord ai danni del Milan è stato anche un altro olandese, un illustre della storia rossonero: Marco Van Basten. Ai microfoni di "Ziggo Sport" l'ex attaccante non è riuscito a contenere la gioia per il successo della formazione dei Paesi Bassi, lasciandosi andare in un commento "particolare" su Theo Hernandez: "Questo è un momento meraviglioso per il Feyenoord e per il calcio olandese ed è giusto così. Il Milan ha giocato male e il Feyenoord, con tutti quegli infortuni, ha resistito e merita i complimenti. Theo Hernandez? È un biscottaio di prima classe". Al coro degli ex Milan si è aggiunto anche Billy Costacurta, che non ha lesinato critiche sia alla sua ex squadra che al difensore francese: "Stasera cala una scure incredibile sulla stagione del Milan - commenta direttamente dagli studi di Sky Sport -. Così tanti errori in una doppia partita ad eliminazione diretta era da tanto tempo che non li vedevo. Non si possono accettare né giustificare, soprattutto quelli commessi da Theo Hernandez, vista la sua esperienza, non si possono fare. Questo è il peggior anno della sua carriera, e stasera è proprio la ciliegina sulla torta. Possiamo tranquillamente dire che la colpa dell'eliminazione del Milan è di Theo Hernandez".