Conceicao, Torino-Milan e il ricordo toccante: "Oggi sono 31 anni"

Conceicao: "Il gruppo sta crescendo. Su Pulisic..."

"Oggi sono 31 anni che mia madre è morta, avevo 18 anni, due anni dopo di mio papà. Se queste sono le difficoltà oggi io non ho paura di niente nella vita. Vado avanti per la mia strada. Il gruppo mi conosce, preferisco che mi dicano una cosa brutta ma vera. E' meglio dirsi le cose e il gruppo sta crescendo anche da questo punto di vista", ha detto Conceicao in conferenza stampa. Su Pulisic: "Non ha i 90 minuti nelle gambe e Gimenez non è ancora al meglio. Ci sono tanti infortunati ma giocando ogni tre giorni e sempre partite decisive siamo sempre sul filo del rasoio e non è facile".

Sul Torino

Infine, ha concluso: "Domani mi aspetto una partita di grande intensità, hanno giocatori veloci in avanti e anche a centrocampo come Ilic. E' un campo difficile, mettono tanta pressione e sono forti nelle ripartenze. Sarà una gara difficile, ma siamo il Milan e dobbiamo prendere noi la gara in mano".