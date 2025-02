Ibrahimovic sferza Juve e Inter: "Il calcio italiano nel mondo è il Milan"

Il classe 1991 ha poi spiegato che cosa vuol dire rappresentare il Milan : "Il Milan è il club più famoso d’Italia. Noi rappresentiamo il calcio italiano nel mondo. Dna, mentalità, pedigree. I numeri parlano chiaro, tutti parlano di noi. E se parlano di noi, significa che stiamo facendo qualcosa di grande. Il nostro management è giovane, internazionale. Non abbiamo paura, questa è la nostra forza. Facciamo quello in cui crediamo, senza guardare gli altri. Andiamo avanti, sempre. Qualsiasi muro troviamo davanti? Lo sfondiamo. E fidati di me: noi siamo il rock and roll. Puntando sempre ai risultati. Siamo la nuova scuola. Ruolo? Alla fine, il mio ruolo non conta. Quello che conta è il Milan. Noi vogliamo che il Milan abbia successo. Tutto quello che facciamo qui, lo facciamo per il Milan. Non c’è ego, almeno per me. L’ho detto, non è un one-man show. Preferisco stare nell’ombra, non voglio nemmeno prendermi nessun merito. Credimi, ho detto ai ragazzi: 'Non voglio nemmeno essere nelle foto o nei video'. Poi ho capito che devono sfruttare certe dinamiche e questo lo rispetto. Ma fidati: se fosse per me, non mi vedresti. Lavorerei e basta. Il Milan è la stella, non io. Il Milan mi ha dato felicità la prima volta e me l’ha data anche la seconda volta, ma non lo faccio per un interesse personale. Non ho bisogno di questo. Sono famoso, non mi servono soldi e non mi servono nemmeno follower. Lo faccio per il Milan e perché voglio imparare cose nuove. Quando giocavo, tutto girava intorno a me. Oggi sono il bodyguard: se devono sparare a qualcuno, che sparino a me. Io voglio proteggere squadra e società, non mi fa paura. Ho passato dieci anni di guerra e se vivi una guerra nei Balcani, non è che ti chiamano per dirti come va. Sei tu che aspetti la chiamata, per sapere cosa sta succedendo e per sapere se la tua famiglia sta bene. Ogni giorno qualcuno ti chiama piangendo e tu non sai se domani saranno ancora vivi. Se qualcuno ha passato dieci anni così, non ha paura di niente. Per 25 anni da calciatore mi hanno attaccato ogni giorno perché ero il migliore. Che parlino bene o male, se parlano di te significa che sei in cima al mondo. E qui è uguale: tutti parlano sempre del Milan perché siamo i più grandi".

Ibra: "L'ultimo scudetto vinto l'abbiamo vinto con la testa"

Quindi sull'importanza di costruire la giusta mentalità nella squadra: "Sai come abbiamo vinto l’ultimo scudetto, quando giocavo? Con la mentalità. Perché con la giusta motivazione, con la giusta mentalità, un atleta è capace di tutto. Non eravamo la squadra più forte, ma abbiamo vinto perché eravamo più forti mentalmente. Noi portiamo una nuova cultura, a modo nostro. Come l’idea di creare Milan Futuro, che per noi è importantissimo. Per me, l’Academy è fondamentale. Senza la base, non c’è la vetta. Il Milan deve avere una grande Academy. Siamo anche dei manager molto più giovani della media in Italia e ti assicuro che quando ci vedi di fianco alle altre squadre, lo noti. Il nostro approccio è di fare le cose alla nostra maniera. Ti faccio un altro esempio. Per la prima volta, ho portato tutta la squadra a San Siro. Dovevano salutare tutta l’Academy, ma tutti. Perché voglio che i ragazzi delle giovanili vedano la prima squadra e voglio che la prima squadra veda chi sta rappresentando. È una questione di mentalità. E per i bambini? Wow. La gente è impazzita. Quando abbiamo vinto la Supercoppa a Riyadh, quando eravamo in campo a festeggiare, la prima cosa che ho detto ai miei è stata: 'Quando torniamo, portiamo il trofeo a Casa Milan. Facciamo una foto con tutti. Perché tutti hanno il diritto di vedere questo trofeo, non solo i giocatori'. E quando dico tutti, intendo tutti. Non solo massaggiatori o i fisioterapisti, ma tutto il Milan, tutto il commerciale, proprio tutti. Questa è la cosa più importante. Per questo, il nostro motto è 'Winning Together".

Ibra: "Stress? In questo lavoro non te ne rendi conto"

Infine sullo stress nello gestire tutto il lavoro: "In questo lavoro, a Casa Milan, non ti rendi conto di essere stressato… finché non sbatti contro il muro. E quando succede, potrebbe essere troppo tardi. Per questo cerco di bilanciare tutto. Per esempio, io non ho un ufficio. Una scrivania non è prova di efficacia. Per me è mettere tutto l’impegno nel fare quello che serve. Come gestivo lo stress da giocatore? Se ero stressato, arrabbiato, o c’era qualcosa che non mi piaceva, andavo in palestra per due ore. Ancora oggi cerco di allenarmi ogni giorno, quando riesco. Per scaricare la rabbia, per tirare fuori l’energia. Se qualcosa non va, se qualcosa non si chiude, mi sfogo così: mi alleno, soffro in allenamento. Perché a me piace soffrire. Nella mia testa è chiaro: se vuoi arrivare in alto, devi soffrire. Qui succedono sempre situazioni nuove. Non sono ancora abituato a tutto, quindi osservo, imparo, accumulo esperienza. Dico la mia quando serve, ma se non mi sento sicuro, non vado a dire agli altri cosa devono fare nel loro campo. Se non è la mia area, mi fido di chi è davanti a me'".