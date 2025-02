Milan Futuro, ufficiale Oddo: un campione del mondo per risollevare i giovani

Al Milan Futuro serve una svolta per cercare di evitare la retrocessione in Serie D. Al momento i rossoneri occupano il terzultimo posto a quota 22 punti e dovessero terminare il campionato così, dovrebbero poi passare dai playout. E al momento la distanza dall'ultimo posto è di soli tre punti. Troppo rischioso. Per questo la società ha deciso di esonerare Bonera dopo l'ultima sconfitta subita in rimonta contro il Pescara e affidare ora l'incarico a Oddo, pronto a rimettersi in corsa dopo l'ultima esperienza a Padova. Mancano solo dieci match alla fine della regular season della Serie C e ogni sfida sarà come una finale.