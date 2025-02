Chissà se a Davide Calabria non verrà la tentazione di andare nello spogliatoio del Milan quando arriverà domani sera al Dall’Ara per il recupero di campionato tra il Bologna e i rossoneri. Sarebbe una reazione istintiva, un’abitudine scontata per chi ha indossato i colori della sua squadra del cuore fin dal lontano 2007 quando faceva avanti e indietro, ogni pomeriggio della s