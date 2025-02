Milan, si apre il casting per il nuovo ds: la scelta entro fine marzo

L'attesa è tanta per intercettare e capire chi sarà il nuovo direttore sportivo del Milan. È una scelta importante quella che dovrà prendere la dirigenza rossonera, perché si tratta di una figura e di un ruolo cruciali per cercare di ricostruire un ambiente e una squadra in controtendenza con quanto visto quest'anno e anche la passata stagione. E un passaggio fondamentale, cruciale, perché la figura del ds milanista si dovr&ag