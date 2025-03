Conceicao ha la scadenza: casting Milan made in Italy, quanti ex Juve in corsa!

Il Milan vuole un tecnico italiano

Ma sappiamo bene come funzionano le cose nel calcio, quello detto ieri non vale oggi e domani sera a San Siro arriverà la Lazio in quella che doveva essere la seconda “finale” Champions dei rossoneri e che ora rischia di trasformarsi in un dentro-fuori per l’Europa e pure per Conceiçao. Che, ribadiamo, è stato confermato, ma un nuovo ko - sarebbe il terzo consecutivo, unito all’eliminazione in Champions - potrebbe rimescolare le carte (fra le voci, non confermate al momento, una possibile promozione di Tassotti, tornato da qualche settimana e nello staff di Milan Futuro). Il tutto senza dimenticare che dopo le gare con Lecce (8 marzo) e Como (15) ci sarà una sosta, con il Milan che tornerà poi in campo il 30 marzo a Napoli. Tralasciando il presente e ciò che potrebbe accadere fra 48-60 ore e spostando l’orizzonte a giugno-luglio, sta avanzando sempre di più all’interno della società rossonera il pensiero che la panchina vada affidata a un tecnico italiano.